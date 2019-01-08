Son Dakika Haberleri: Karda Drifte 15 Bin TL Ceza

Karda Drifte 15 Bin TL Ceza

1 saat önce

Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip Harput'a çıkan 3 sürücü araçlarla drift yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, 15 bin 30 TL para cezası kesildi.

Karda Drifte 15 Bin TL Ceza, System.String[]
Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip Harput'a çıkan 3 sürücü araçlarla drift yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, 15 bin 30 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin 2'şer ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de araçları trafikten men edildi.

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Balakgazi meydanında yaşandı.İlk önce meydana biri otomobil, diğeri hafif ticari iki araçla gelen arkadaşlar, kar yağışında drift yapmaya başladı. Bu sırada İl Jandarmaya bağlı Harput Karakol Komutanlığı ekipleri Mobese kamerasından drift yapan araçları fark etti. Drift yapan 2 sürücüde araçlarla birlikte yakalandı.

Bölgeyi sürekli takipte tutan jandarma ekipleri, bir aracın daha drift yaptığını fark etti. O sürücüde aracıyla drift yaparken suç üstü yakalandı.

3 sürücünün her birine 5 bin 10 TL'den toplam 15 bin 30 TL para cezası verilirken, 2'şer ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de araçları trafikten men edildi.

Sürücülerin tekrar ehliyetlerini almaları için psikoteknik muayeneye gitmesi gerektiği de öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:46 Kaynak: İHA

Elazığ, Kar, Harput, 3. Sayfa
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