Karda Drifte 15 Bin TL Ceza
19 dakika önce
Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip drift yapan 3 sürücüsü 15 bin 30 TL para cezası kesildi.
Elazığ
'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilip drift yapan 3 sürücüsü 15 bin 30 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin 2'şer ay hem ehliyetlerine el konuldu, araçlar da trafikten men edildi.
Olay, merkeze bağlı tarihi Harput
Mahallesi Balakgazi meydanında yaşandı.İlk önce meydana biri otomobil, diğeri hafif ticari iki araçla gelen arkadaşlar, kar yağışında drift yapmaya başladı. Bu sırada İl Jandarmaya bağlı Harput Karakol Komutanlığı ekipleri Mobese kamerasından drift yapan araçları fark etti. Drift yapan 2 sürücü de araçlarla birlikte yakalandı. Bölgeyi sürekli takipte tutan jandarma ekipleri, bir aracın daha drift yaptığını fark etti. O sürücü de suç üstü yakalandı. 3 sürücünün her birine 5 bin 10 TL'den toplam 15 bin 30 TL para cezası verilirken, 2'şer ay hem ehliyetlerine el konuldu, hem de araçları trafikten men edildi. Sürücülerin tekrar ehliyetlerini almaları için psikoteknik muayeneye gitmesi gerektiği de öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
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