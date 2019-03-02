Son Dakika Haberleri: Karda Güreş Müsabakaları Nefes Kesti

Karda Güreş Müsabakaları Nefes Kesti

58 dakika önce

Kars'ta 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen karakucak güreşleri nefes kesti.

Karda Güreş Müsabakaları Nefes Kesti, System.String[]
Kars'ta 5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen karakucak güreşleri nefes kesti.

Sarıkamış'ta yapılan kış oyunları festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik kapsamında Karakucak güreşi yapıldı. Oteller bölgesinde yapılan güreş nefesleri kesti. Birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan güreşçiler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Etkinlikler çeşitli gösterilerle devam ediyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:56 Kaynak: İHA

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kars, Sarıkamış, Güncel
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