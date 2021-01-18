Karda güreş tuttular - Son Dakika

Karda güreş tuttular
18.01.2021 20:18
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal, karların içerisine girerek güreş tuttu, kar yağışının keyfini çıkardı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal, karların içerisine girerek güreş tuttu, kar yağışının keyfini çıkardı.
Ereğli'de Kemer ile Balı Mahallesi arasında besi çiftliği bulunan Bülent Taşdibek, kar yağışının keyfini arkadaşı Erdem Baykal ile çıkarttı. Bülent Taşdibek ve Erdem Baykal karların içerisine atladı. Daha sonra iki arkadaş karların içerisinde güreş tuttu. İki arkadaş dondurucu soğuğa aldırış etmeden karların içerisinde eğlendi.
Son Dakika Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılıacak futbolcuların ismini tek tek verdi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde 13. kattan beton zemine düşen genç, doğum gününde hayatını kaybetti Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Kadıköy'de bir gol daha! Fenerbahçe, golcüleriyle farka koşuyor Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı