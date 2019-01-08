Karda Hareket Edemeyen Minibüs Şoförünün İmdadına Zabıta Koştu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda ilerlemekte zorluk çeken minibüs şoförünün yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda ilerlemekte zorluk çeken minibüs şoförünün yardımına zabıta ekipleri yetişti.



Malkara'da kar etkisini kaybederken, yoğun kar birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor. İlçe merkezi Doğuş Sokak'ta pazar yeri içerisinde bulunan bir minibüs, kar nedeniyle bulunduğu yerden çıkamadı. Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri, aracı iterek, ilerlemesi için sürücüye yardımcı oldu.



Pazarcı esnafı olduğunu ifade eden araç sahibi Osman Yalın, zabıta ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

12 Yıl Önce Kaybolan Talihsiz Adam, Yasak Aşk Cinayetine Kurban Gitmiş

İki Genç, 350 Bin TL'lik Aracı Satın Aldıkları Poşetlerle Kapladı

Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti

Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi