Son Dakika Haberleri: Karda Hareket Edemeyen Minibüs Şoförünün İmdadına Zabıta Koştu

Karda Hareket Edemeyen Minibüs Şoförünün İmdadına Zabıta Koştu

2 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda ilerlemekte zorluk çeken minibüs şoförünün yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Karda Hareket Edemeyen Minibüs Şoförünün İmdadına Zabıta Koştu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda ilerlemekte zorluk çeken minibüs şoförünün yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Malkara'da kar etkisini kaybederken, yoğun kar birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor. İlçe merkezi Doğuş Sokak'ta pazar yeri içerisinde bulunan bir minibüs, kar nedeniyle bulunduğu yerden çıkamadı. Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri, aracı iterek, ilerlemesi için sürücüye yardımcı oldu.

Pazarcı esnafı olduğunu ifade eden araç sahibi Osman Yalın, zabıta ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Zabıta, Güncel
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