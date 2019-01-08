Karda Hareket Edemeyen Minibüs Şoförünün İmdadına Zabıta Koştu
1 saat önce
Karda hareket edemeyen minibüs şoförünün imdadına zabıta koştuTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda ilerlemekte zorluk çeken minibüs şoförünün yardımına zabıta ekipleri yetişti.
Karda hareket edemeyen minibüs şoförünün imdadına zabıta koştu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde karda ilerlemekte zorluk çeken minibüs şoförünün yardımına zabıta ekipleri yetişti.
Malkara'da kar etkisini kaybederken, yoğun kar birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor. İlçe merkezi Doğuş
Sokak'ta pazar yeri içerisinde bulunan bir minibüs, kar nedeniyle bulunduğu yerden çıkamadı. Malkara Belediyesi Zabıta
ekipleri, aracı iterek, ilerlemesi için sürücüye yardımcı oldu.
Pazarcı esnafı olduğunu ifade eden araç sahibi Osman Yalın
, zabıta ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:02 Kaynak: İHA
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