Son Dakika Haberleri: Karda İlerleyemeyen Tırların İmdadına Traktörler Yetişiyor

Karda İlerleyemeyen Tırların İmdadına Traktörler Yetişiyor

9 dakika önce

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Erzurum'da kar ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlanan tırların yardımına traktörler yetişiyor.

Karda İlerleyemeyen Tırların İmdadına Traktörler Yetişiyor, System.String[]
Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Erzurum'da kar ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlanan tırların yardımına traktörler yetişiyor.

Erzurum'un güney ilçelerinde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların kış çilesi sürüyor. Tırlarla başka köylere ot nakli yapan besiciler zaman zaman kar ve buz nedeniyle zorlanıyor. Kara saplanan ve buzda ilerlemekte güçlük çeken tırların imdadına traktörler yetişiyor. Yolda kalan tırlar halatla traktöre bağlanarak çekiliyor. Uzun süren uğraşlar sonrası tır ve kamyon araçları traktörler yardımı ile yola devam ediyor. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:15 Kaynak: İHA

Kar, Erzurum, Güncel
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