Karda İşe Giden Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
5 dakika önce
İstanbul (İHA) – İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul (İHA) – İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkisi süren kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam aralıklarla etkili olan kar yağışı yeri beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:54 Kaynak: İHA
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