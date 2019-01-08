Son Dakika Haberleri: Karda İşe Giden Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Karda İşe Giden Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

5 dakika önce

İstanbul (İHA) – İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Karda İşe Giden Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı, System.String[]
İstanbul (İHA) – İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkisi süren kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam aralıklarla etkili olan kar yağışı yeri beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:54 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü Kar Manzaralı Fotoğraf Merakı Öldürüyordu

İdo ve Budo'da Sefer İptalleri Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 08:59:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karda İşe Giden Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]