Son Dakika Haberleri: Karda Kalan Otomobili Jandarma Kurtardı

Karda Kalan Otomobili Jandarma Kurtardı

1 saat önce

Malkara ilçesinde kara saplanan ve içinde hasta vatandaşın bulunduğu otomobili jandarma ekipleri kurtardı.

Karda Kalan Otomobili Jandarma Kurtardı, System.String[]
Malkara ilçesinde kara saplanan ve içinde hasta vatandaşın bulunduğu otomobili jandarma ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan eşi Emine M'yi hastaneye götürmeye çalışan Halil İbrahim M. Kadıköy mahallesinde otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kar yığınına saplandı.

Kendi imkanları ile aracı çıkaramayan sürücü jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Malkara İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı ekipler arazi araçlarıyla otomobili kaldığı yerden çıkartıp, Emine M'yi Malkara Devlet Hastanesine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:05 Kaynak: AA

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