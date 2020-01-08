Karda kalan sokak hayvanlarını beslediler - Son Dakika
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Karda kalan sokak hayvanlarını beslediler

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser ile birlikte sokak hayvanlarına mama götürdü.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser ile birlikte sokak hayvanlarına mama götürdü.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Turgutlu'nun kırsal mahalleri olan Güney, Çayıralan ve Dağyeniköy'de kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser ile birlikte bu bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarına mama götürdü. Kar yağışı altında mama gören köpekler ise karda yuvarlanarak sevinç gösterileri yaptı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sokakta yaşayan canlarımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce soğuk havalardan korunmaları için yaptığımız sığınma yuvalarından sonra şimdi de mavi kapak karşılığında geri dönüşüm sayesinde aldığımız mamalar ile kar yağışı alan bölgelerde yaşayan canlarımızı besledik. Özellikle bu soğuk havalarda vatandaşlarımızdan onlar için evlerinin önlerine bir kap mama bırakmalarını rica ediyorum. Bu bölgelere gelen vatandaşlarımız da yanlarında onlar için mama ve yemek getirirlerse bu soğuk havalarda sokakta kalan canlarımızın hastalanmalarının önüne geçebiliriz." dedi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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