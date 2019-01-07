Son Dakika Haberleri: Karda Kalanlara Afad Yardımı

Karda Kalanlara Afad Yardımı

1 saat önce

Bilecik'te devam eden yoğun kar yağışı sonrası yolda mahsur kalanlara AFAD yardım etti.

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Bilecik'te devam eden yoğun kar yağışı sonrası yolda mahsur kalanlara AFAD yardım etti.

Bilecik'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bilecik ve ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı Bilecik-İnegöl Karayolu üzerinde araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Seyir halinde bulunan ve Künçeyiz, Çakırpınar, Derşemsettin, Koyunköy ve İkizce Köyü yollarında mahsur kalan araç sürücüleri ve içindeki yolculara AFAD yardım elini uzattı. Araçları kaldıkları yerlerden kurtaran ekipler, saatlerce araç içinde bekleyen yolculara da ikramlarda bulunarak ikametlerine kadar bıraktılar. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

Araç, Kar, Bilecik, AFAD, 3. Sayfa
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