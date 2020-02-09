Karda kayabilmek için yoğunluktan sıra beklediler - Son Dakika
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Karda kayabilmek için yoğunluktan sıra beklediler

6 saat önce

Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte karın keyfini çıkaran vatandaşlar, karda kayabilmek için yoğunluktan dolayı sıra beklemek zorunda kaldı.

Karda kayabilmek için yoğunluktan sıra beklediler, System.String[]

Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte karın keyfini çıkaran vatandaşlar, karda kayabilmek için yoğunluktan dolayı sıra beklemek zorunda kaldı.


Dün akşam saatleri itibari ile Karabük genelinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken çocuklar ve ailesi karın keyfini çıkarmak için sokaklara akın etti. Aydınlıkevler Mahallesi'nde hafta sonunu da fırsat bilen çocuklar ve yetişkinler soğuk havaya rağmen kar yağışına aldırmadan kayak keyfi yaşadı. Kalabalığın yoğun olduğu yerde kaymak isteyenler sıra beklemek zorunda kaldı.


Kar keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, "Çok eğleniyoruz. Bizde bu kadar kar ve insan olacağını beklemiyorduk. Dün geceden kar tutmamıştı. Bu sabah kar olunca hepimiz sokaklara çıktık. Kaymaya başladık. Sabaha kadar kaymayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


"Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular"


Bütün mahallelerde olduğu gibi Şirinevler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde de aileler ve çocuklar da karın keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklar poşetlerle ve plastik kutularla kayarak eğlenirken, küçük kazalar meydana geldi. Bazı çocuklar zeminin çok kaygan olması nedeniyle yoldan geçmekte olan araçların altında kalmaktan onları izleyen vatandaşlar sayesinde kurtuldu. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
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