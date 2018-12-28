Son Dakika Haberleri: Karda Kayan Araç Şarampole Düştü

Karda Kayan Araç Şarampole Düştü

2 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir araç şarampole düştü.

Karda Kayan Araç Şarampole Düştü, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir araç şarampole düştü.

Alınan bilgilere göre, 34 CGU 05 plakalı araç sürücüsü kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü.

Özalp Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarılırken olayda yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:14 Kaynak: AA

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