Karda kayan araç şarampole yuvarlandı - Son Dakika

- Karda kayan araç şarampole yuvarlandı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kar yağışından dolayı bir araç şarampole yuvarlandı. Devrilen aracın sürücüsü kazadan hiç bir yara almadı. Kaza İznik- Orhangazi yolu 3.km'sinde çakırca mevkiinde meydana geldi.

Hasan Yavuz'un kullandığı Kozmetik ürünlerinin yüklü olduğu 34 FS 1356 araç aşırı buzlanmadan dolayı takla attı. Araç sürücüsü jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı yara almadı. Araç sürücüsü Yavuz dikkatli olun çağrısında bulundu.