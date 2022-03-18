Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

18.03.2022 23:07

Başakşehir'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Başakşehir'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir Bozcaada Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DHS 732 plakalı otomobil seyir halindeyken kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada şoför ve araçta olan diğer şahıs yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)

Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı
Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı
Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karda kayan araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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