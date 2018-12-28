Son Dakika Haberleri: Karda Kayan Araç Yoldan Çıktı

Karda Kayan Araç Yoldan Çıktı

56 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıktı.

Karda Kayan Araç Yoldan Çıktı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıktı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CGU 05 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, Özalp Belediyesine ait iş makinesinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:32 Kaynak: İHA

Özalp, Van, Araç, Güncel
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