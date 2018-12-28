Karda Kayan Araç Yoldan Çıktı
56 dakika önce
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıktı.
VAN (İHA) – Van
'ın Özalp
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yoldan çıktı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CGU 05 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Araç
, Özalp Belediyesine ait iş makinesinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:32 Kaynak: İHA
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