ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. C.A.A. yönetimindeki 67 DC 782 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kavşakta bulunan yön levhası direğine çarpan aracın sürücüsü C.C.A. ile B.N.A. yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KARDA KAYAN ARAÇ YÖN LEVHASINA ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika