Karda kayan araçların kaza anları çığlık çığlığa kamerada - Son Dakika

Samsun'da yokuş aşağı inen otomobiller karlı yolda kayarak takla attı. Kaza anları cep telefonları ile görüntülendi.



Samsun şehir merkezine öğle saatlerinde yağmaya başlayan, aralıklarla devam eden mevsimin ve yılın ilk karı akşam saatlerinde etkisini iyice hissettirdi. Sürücü ve yayalar kara hazırlıksız yakalandı. Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi'nde yokuş aşağı inen bir otomobil karla kaplı yolda kayarak takla attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aşağıya doğru kayan aracı durduramadı. Hızla yokuş aşağı kayan araç o sırada yolda yürüyen vatandaşların çok yakınından geçerek kaldırıma çarparak takla attı ve ters döndü.



Kayan ikinci araç dehşeti yaşattı



Kaza sonrası vatandaşlar araçta bulunanlara yardım etmek için aracın çevresinde toplandı. O sırada yukarıdan bir başka araç da kayarak gelip kaza yaptı. Vatandaşların arasından geçen araç orada bulunanlara dehşet dolu anlar yaşattı. Uzaktan izleyen vatandaşlar yerde araçtakilere yardım etmeye çalışanların kaçması yönünde çığlık çığlığa uyardı. İkinci kazaya saniyeler kala uzaklaşan vatandaşlar kazayı ucuz atlattı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.



Ambulans ve itfaiye de kaza yaptı



Kaza sonrası gelen ambulans ve itfaiye ekipleri de aynı yerde birbirlerine çarparak maddi hasarlı kaza yaptı. Yaşanan kazalarda araçlarda bulunanların akıbetine ilişkin henüz bir bilgi alınamadı. Cep telefonu kameralarına yakalanan bir başka görüntüde ise yolda kayan aracın sokaktaki vatandaşların yardımıyla duvara çarpması engellendi. Görüntülerde aracın yolda kayarak ilerlediğini gören vatandaşların yanlardan destek olarak durdurmaya çalıştığı görüldü.



Bazı vatandaşlarsa kar yağışı sonrasında sokağa çıkıp kayarak ve kartopu oynayarak eğlendiler. - SAMSUN