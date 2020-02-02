Karda kayan çocukları düşen kar kütlesi korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karda kayan çocukları düşen kar kütlesi korkuttu - Son Dakika

Karda kayan çocukları düşen kar kütlesi korkuttu

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde karda kayan çocukların üzerine çığ düştü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde karda kayan çocukların üzerine çığ düştü. Çığın düştüğü anlar başka bir çocuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keklikdere köyü Şaban mezrasında yaşayan çocuklar, naylon çuvallarla karda kayak yapmaya başladı.

Bu sırada meydana gelen çığ, çocukların üzerine düştü. Çocuklar, kıl payı çığdan kurtuldu

Köy muhtarı Cevdet Tartar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çığın meydana geldiği anda köyde bulunduğunu belirterek, "Çok şükür kimsenin bunu bile kanamadı." dedi.

Çocukların her zaman o bölgede kayak yaptığını anlatan Tartar, "O sırada köy hizmetleri ekipleriyle mezranın yolunu açıyorduk. Çocuklar güle oynaya kayak keyfi yapıyordu. Birden çocukların üzerine çığ düştü ve çocuklar kıl payı kurtuldu. Çocuklar kayarken başka bir arkadaşları da onları çekiyordu. Dolayısıyla çığın düşme anını da tesadüfen kaydetmişler." ifadelerini kullandı

Karda kayan çocukları düşen kar kütlesi korkuttu

Bingöl, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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