Son Dakika Haberleri: Karda Kayan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi

Karda Kayan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi

32 dakika önce

Niğde'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon apartman bahçesine devrildi.

Karda Kayan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi, System.String[]
Niğde'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon apartman bahçesine devrildi. Park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde 1'inci bloklarda meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan Hızır A. yönetimindeki 59 NG 454 plakalı kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak apartman bahçesine devrildi. Sürücü yara almazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:53 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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