Karda Kayan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi
1 saat önce
Karda kayan kamyon apartman bahçesine devrildiNİĞDE - Niğde'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon, apartman bahçesine devrildi.
Karda kayan kamyon apartman bahçesine devrildi
NİĞDE - Niğde
'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon, apartman bahçesine devrildi. Park halinde bulunan iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza Aşağı Kayabaşı
Mahallesi Özbelde 1'inci bloklarda meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan Hızır A. yönetimindeki 59 NG 454 plakalı kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak apartman bahçesine devrildi. Sürücü yara almazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:23 Kaynak: İHA
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