Son Dakika Haberleri: Karda Kayan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi

Karda Kayan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi

1 saat önce

Karda kayan kamyon apartman bahçesine devrildiNİĞDE - Niğde'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon, apartman bahçesine devrildi.

Karda kayan kamyon apartman bahçesine devrildi

NİĞDE - Niğde'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon, apartman bahçesine devrildi. Park halinde bulunan iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde 1'inci bloklarda meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan Hızır A. yönetimindeki 59 NG 454 plakalı kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak apartman bahçesine devrildi. Sürücü yara almazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:23 Kaynak: İHA

Niğde, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Yoğun Kar Yağışı Sonrası 25 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:10:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karda Kayan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]