Karda Kayan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi
27 dakika önce
Niğde'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon apartman bahçesine devrildi.
Niğde
'de kar yağışı nedeniyle yokuş aşağı inen kamyon apartman bahçesine devrildi. Park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Aşağı Kayabaşı
Mahallesi Özbelde 1'inci bloklarda meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan Hızır A. yönetimindeki 59 NG 454 plakalı kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak apartman bahçesine devrildi. Sürücü yara almazken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(Yasin Esen/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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