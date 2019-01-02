Son Dakika Haberleri: Karda Kayan Otomobil İnşaata Düştü: 2 Yaralı

Karda Kayan Otomobil İnşaata Düştü: 2 Yaralı

59 dakika önce

Ankara'da karlı yolda kayan otomobilin cami inşaatına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karda Kayan Otomobil İnşaata Düştü: 2 Yaralı, System.String[]
Ankara'da karlı yolda kayan otomobilin cami inşaatına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, 1318. Sokak üzerinde seyir halinde olan Melih Can B. (21) idaresindeki 06 FY 9891 plakalı otomobil, karlı yolda yokuş aşağı kaymaya başladı. Aracı durdurmaya çalışan sürücü, otomobili yol kenarındaki taşlara sürterek hızını azaltmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki inşaatın yaklaşık 5 metrelik çukurundan aşağı düştü. Kaza nedeniyle sürücü Melih Can B. ile annesi Ebru B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan anne ve oğlunu bir an önce kurtarmak için işe koyulan ekipler, zamana karşı yarıştı. Yaralı halde araçtan çıkarılan şahısların ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada eşi ve oğlunun yaralandığını belirten Erdoğan B., "Eşim ve oğlum evden çıktı. Yukarıdaki sokaktan inerken virajı alamayıp buraya girmiş. Oradan aşağıya kayarak inmişler. Sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip bu boşluğa düşmüşler" diye konuştu.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:26 Kaynak: İHA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Noel Baba Kılığındaki Polisler, 6 Suçtan Aranan Şüpheliyi Yakaladı Ankara - Palyaço Kılığındaki Polisler, 6 Suçtan Aranan Şüpheliyi Yakaladı

Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun AK Parti'de Melih Gökçek'e Yakın İsim Asım Balcı, Altındağ'dan Aday Gösterildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 09:25:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karda Kayan Otomobil İnşaata Düştü: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]