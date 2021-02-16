Karda kayan otomobil park halindeki minibüse çarparak durdu, 1 hafif yaralı - Son Dakika
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Karda kayan otomobil park halindeki minibüse çarparak durdu, 1 hafif yaralı

Karda kayan otomobil park halindeki minibüse çarparak durdu, 1 hafif yaralı

16.02.2021 05:07

İstanbul/DHAİstanbul'un birçok semtinde gece boyu belli aralıklarla tipi şeklinde etkili olan kar yağışının ardından sokaklar beyaza büründü.

İstanbul/DHA

İstanbul'un birçok semtinde gece boyu belli aralıklarla tipi şeklinde etkili olan kar yağışının ardından sokaklar beyaza büründü. Sultangazi'de karla kaplı bir sokak arasından çıkmak isterken kayan otomobil park halinde duran panelvan minibüse çarparak durdu. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'un birçok semtinde gece boyu belli aralıklarla tipi şeklinde etkili olan kar yağışının ardından sokaklar beyaza büründü. Sultangazi, 50 Yıl Mahallesi'nde gece saat 02.45 sıralarında karla kaplı 2189. Sokak'tan çıkmak isteyen Mehmet Gezer'in kullandığı 34 DFP 925 plakalı otomobil kayarak park halinde duran panelvan minibüse çarparak durdu. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralanırken, beraberindeki 3 arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği sokakta önlem aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza yapan sürücünün bir yakını olan Serhat Gezer, "Sokaktan geliyorduk, bir anda kaydı araba. Dur dedik, araç durmadı kayarak park halinde ki minibüse çarptı. Ambulans geldi karla kaplı yoldan çıkamadı" dedi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karda kayan otomobil park halindeki minibüse çarparak durdu, 1 hafif yaralı - Son Dakika


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