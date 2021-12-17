KARDA KAYAN OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI 1 YARALI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Aracın sürücüsü Mehmet Boylu (35) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi İmranlı köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Boylu'nun kullandığı 35 Z 3276 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metre uçtu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Boylu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan Boylu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından uçuruma uçan otomobil vinç yardımıyla çıkarılıp çekiciyle götürüldü.