Son Dakika Haberleri: Karda Kayan Otomobil Zeytin Bahçesine Devrildi

Karda Kayan Otomobil Zeytin Bahçesine Devrildi

47 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde karla kaplanan yolda kayan otomobil kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

Karda Kayan Otomobil Zeytin Bahçesine Devrildi, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde karla kaplanan yolda kayan otomobil kontrolden çıkarak zeytin bahçesine devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah 08.00 sıralarında Siteler Mahallesi, Çamlık Evleri Mevkinde meydana geldi. İddiaya göre 16 UCE 74 plakalı otomobil sürücüsü tuzlanmayan yolda kayarak otomobilin kontrolünü kaybetti. Kayan otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü şans eseri yaralanmazken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa
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