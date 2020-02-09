Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı

6 saat önce

Kastamonu-Sinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.

Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı, System.String[]

Kastamonu- Sinop karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Hanönü- Boyabat karayolu arasında 20'inci kilometrede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje doğru kayan tır, Hanönü-Boyabat yolunda ulaşımı bir süreliğine aksatırken, kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Ekiplerin çalışmasıyla kayan tır kurtarılarak yol tekrar araç trafiğine açılabildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
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