Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu - Son Dakika
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Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu

6 saat önce

Samsun-Ankara karayolunda etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan tırlar birbirine girdi, kaza sonrası trafik felç oldu.

Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu, System.String[]

Samsun- Ankara karayolunda etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan tırlar birbirine girdi, kaza sonrası trafik felç oldu.


Samsun'un ilçelerinde etkili olan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Samsun-Ankara yolu Havza ilesi sınırları içinde dün gece meydana gelen kazada iki tır çarpıştı. Aynı yönde seyir eden tırlardan bir tanesi karda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza gerçekleşti. Önde bulunan tır refüje çarparak yolun tek yönünü kapattı. Diğeri ise önündeki tırın dorsesine çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.


Gelen ekiplerin çalışması sonrasında birbirine giren tırlar ayrılarak yol trafiğe açıldı. - SAMSUN

Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:07 Kaynak: İHA

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