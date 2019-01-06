Karda Kayan Traktör Devrildi: 1 Ölü
1 saat önce
Burdur'da karlı yolda kayan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Burdur
'da karlı yolda kayan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.
Fikri Çolak (51) idaresindeki 15 AE 623 plakalı traktör, merkeze bağlı Kayaaltı köyünde arızalandı.
Çolak, arızalanan traktörünü çalıştırmak için yokuş aşağıya sürdüğü sırada karlı ve buzlu yolda kayan traktör, şarampole devrildi.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan evli ve iki çocuk babası Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çolak'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:40 Kaynak: AA
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katleden Caninin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi
16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Genç Kız Kayboldu
"Hastayım" Diyerek Takımla Çalışmalara Katılmayan Emre Mor'un Başı Dertte