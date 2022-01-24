Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı... O anlar kamerada - Son Dakika

Karda kayan tuzlama aracı, yolda kalan otomobillere çarptı... O anlar kamerada
İSTANBUL Esenyurt'ta tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, yolda kalan araçlara çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre Atatürk Mahallesi'nde tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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