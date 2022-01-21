Kar nedeniyle kayarak kamyonun altına giren kadın feci şekilde öldü

MALATYA Malatya'da yolda yürüğü esnada kardan kayarak hareket halindeki çöp kamyonun altına giren kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde ilerleyen Rahmiye Eren kardan ayağının kayması sonucu yolda geçmekte olan M.C.K. idaresindeki 44 ABH 428 plakalı hareket halinde olan çöp kamyonunun altına girdi. Sürücünün olayı fark ederek aracı durdurduğu kazada, Rahmiye Eren olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerin bölgede yaptığı çalışma sonrası Rahmiye Eren'in cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldrıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.