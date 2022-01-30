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KARDA KAYARKEN DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONU BÖYLE ÇALINDI - Son Dakika

KARDA KAYARKEN DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONU BÖYLE ÇALINDI

30.01.2022 10:44

BAĞCILAR'da kar yağışı sonrası sokağa kayak yapmaya çıkan bir kişi cebindeki telefonu düşürdü.

BAĞCILAR'da kar yağışı sonrası sokağa kayak yapmaya çıkan bir kişi cebindeki telefonu düşürdü. Hemen arkasından gelen başka biri de düşen telefonu sahibine vermek yerine alıp gitti. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 25 Ocak günü saat 11.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Gençdal, kar yağışı sonrası sokakta kayak yapmaya çıktı. Eline aldığı tepsiyle karda kayan Bilal Gençdal, abisinin kendisine hediye olarak aldığı 16 bin lira değerindeki telefonu cebinden düşürdü. Telefonu düşürdüğünü fark etmeyen Gençdal tekrar kaymak için sokağın başına doğru gittiği sırada arkasından gelen bir kişi yerdeki telefonu görüp aldı. Telefonun üzerindeki karları temizleyen kişi çevresini kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kontrol edilmesinin ardından hırsızlık ortaya çıktı. Kardeşine telefonu kısa süre önce hediye alan İlyas Gençdal güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

KARDA KAYARKEN DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONU BÖYLE ÇALINDI
KARDA KAYARKEN DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONU BÖYLE ÇALINDI
KARDA KAYARKEN DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONU BÖYLE ÇALINDI

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Göztepe Mahallesi, Bağcılar, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDA KAYARKEN DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONU BÖYLE ÇALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARDA KAYARKEN DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONU BÖYLE ÇALINDI - Son Dakika
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