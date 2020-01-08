Karda kayıp düştüğü iddia edilen genç, araçtan tüfeği alırken vurulmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karda kayıp düştüğü iddia edilen genç, araçtan tüfeği alırken vurulmuş - Son Dakika

Karda kayıp düştüğü iddia edilen genç, araçtan tüfeği alırken vurulmuş

7 saat önce

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, av dönüşü elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren Nuri Çetin'in (22), evinin önünde araçtan indiği sırada tüfeğinin namlusundan tutup kendisine doğru çektiği ve bu sırada silahın ateş alması sonucu göğsünden vurulduğu ortaya çıktı.

Karda kayıp düştüğü iddia edilen genç, araçtan tüfeği alırken vurulmuş, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, av dönüşü elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren Nuri Çetin'in (22), evinin önünde araçtan indiği sırada tüfeğinin namlusundan tutup kendisine doğru çektiği ve bu sırada silahın ateş alması sonucu göğsünden vurulduğu ortaya çıktı.

Yalvaç'a bağlı Çetince köyünde dün arkadaşlarıyla gittiği avdan dönerken, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan Nuri Çetin'in ölümüne neden olan olayın, iddia edildiği gibi karlı zeminde ayağının kayması sonucu düşme ve tüfeğin ateş alması sonucu yaşanmadığı ortaya çıktı. 2 arkadaşıyla avlanmaya giden Nuri Çetin'in, dün saat 15.00 sıralarında kendisini evinin önünde bırakan arkadaşının aracından inerken, tüfeğin namlusundan tutup kendisine doğru çektiği, bu sırada silahın ateş alması sonucu göğsünden vurulduğu ve götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Nuri Çetin'in birlikte ava gittiği ve aracı kullanan Y.E.D.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Avdan dönmüştük. Bir arkadaşımızı aracımla evlerinin önünde bıraktım. Daha sonra Nuri Çetin'in kaldığı evin kapısı önünde durdum. Nuri önce kendisi indi. Silahını almak için eğilerek tüfeği namlusundan tutup, kendisine doğru çektiği esnada silah ateş aldı. Göğüs bölgesinden yara almıştı. Kurtaramadık" dediği ortaya çıktı.

AİLESİNE O BAKIYORMUŞ

Babasını bir süre önce kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Nuri Çetin'in sera işiyle uğraştığı, kız ve erkek kardeşiyle annesinin bakımını üstlendiği öğrenildi.


Nuri Çetin, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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