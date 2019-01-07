Son Dakika Haberleri: Karda Kaymanın Formülünü Atında Buldu

Karda Kaymanın Formülünü Atında Buldu

2 saat önce

Kırıkkale'de bir vatandaş karda kaymanın formülünü atında buldu.

Karda Kaymanın Formülünü Atında Buldu, System.String[]
Kırıkkale'de bir vatandaş karda kaymanın formülünü atında buldu. Kestiği plastik bidonunu uzun bir iple ata bağlayan vatandaş karda kaymanın keyfini çıkardı.

Kırıkkale yoğun kar yağışının ardından Pazarcık köyünde çiftçilik yapan Furkan Özen, ortadan ikiye kestiği plastik bidonu ile yaptığı kızağı uzun bir iple ata bağlayarak karda kaymanın keyfini çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük beğeni topladı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:24 Kaynak: İHA

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