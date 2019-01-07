Karda Kaymanın Formülünü Atında Buldu

Karda kaymanın formülünü atında bulduKIRIKKALE - Kırıkkale'de bir vatandaş karda kaymanın formülünü atında buldu.

Karda kaymanın formülünü atında buldu



KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir vatandaş karda kaymanın formülünü atında buldu. Kestiği plastik bidonunu uzun bir iple ata bağlayan vatandaş karda kaymanın keyfini çıkardı.

Kırıkkale yoğun kar yağışının ardından Pazarcık köyünde çiftçilik yapan Furkan Özen, ortadan ikiye kestiği plastik bidonu ile yaptığı kızağı uzun bir iple ata bağlayarak karda kaymanın keyfini çıkardı. Sosyal medya hesaplarına atılan görüntü büyük beğeni topladı.

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