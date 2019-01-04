Son Dakika Haberleri: Karda Kıyafetlerini Çıkartıp Eğlendiler, İlgi Odağı Oldular

Karda Kıyafetlerini Çıkartıp Eğlendiler, İlgi Odağı Oldular

1 saat önce

Karaman'da doğasever beş kafadar, buz gibi havada üzerlerindeki giysileri çıkararak yağan karın keyfini doyasıya çıkardı.

Karda Kıyafetlerini Çıkartıp Eğlendiler, İlgi Odağı Oldular, System.String[]

Karaman'da doğa sever beş kafadar, buz gibi havada üzerlerindeki giysileri çıkararak yağan karın keyfini doyasıya çıkardı. O anları cep telefonuyla kaydeden kafadarlar, sosyal medyada paylaşınca ilgi odağı oldu.

BUZ GİBİ HAVADA ÜZERLERİNİ ÇIKARDILAR

Geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelen 5 arkadaş, arazi araçlarıyla rakımı yüksek ve bol kar yağışının olduğu Karaman- Mersin Karayolu üzerindeki Sertavul mevkisine gitti. Burada araçlarından inen arkadaşlar, buz gibi havada üzerlerindeki giysileri çıkarak şortla kaldı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDULAR

Soğuk havaya aldırış etmeyen kafadarlar, önce müzik eşliğinde oynadı daha sonra tek sıra halinde mankenler gibi yürüdü. Hallerinden çok eğlendikleri anlaşılan beş kişi karda yüzmeyi de ihmal etmedi. Arkadaşlardan birisinin haber sunması da eğlencelerine renk kattı. Geçirdikleri bu eğlenceli dakikaları cep telefonlarıyla kayda alan doğa sever kafadarlar, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşınca ilgi odağı olurken, izleyenleri güldürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

Mersin, Karaman, Güncel
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