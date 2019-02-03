Karda Kızak Keyfi
1 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesi kar nedeniyle zor günler geçirirken, bazı vatandaşlar kızak kayarak bunu keyfe dönüştürdü.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesi kar nedeniyle zor günler geçirirken, bazı vatandaşlar kızak kayarak bunu keyfe dönüştürdü.
Bu yıl tüm Türkiyeyi etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. İlçe merkezinde yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Bir süre ilçeye elektrik ve su verilemezken, okullar da sık sık tatil edilmişti. Ancak yaşanan bu olumsuzlukları bazı vatandaşlar keyfe dönüştürdü. Kızaklarını alan vatandaşların kayarak keyifli vakitler geçirdiği görüldü.
Soğuk havaya rağmen vatandaşlar karın keyfini çıkardı. - ADANA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:15 Kaynak: İHA
Sağlık Personeli, Cami Tuvaletinde Altın Vuruş Yaptı
Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı
Üniversiteli Leyla, Burun Ameliyatından Sonra Komaya Girdi
18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma