Son Dakika Haberleri: Karda Kızak Keyfi

Karda Kızak Keyfi

1 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi kar nedeniyle zor günler geçirirken, bazı vatandaşlar kızak kayarak bunu keyfe dönüştürdü.

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesi kar nedeniyle zor günler geçirirken, bazı vatandaşlar kızak kayarak bunu keyfe dönüştürdü.

Bu yıl tüm Türkiyeyi etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. İlçe merkezinde yaklaşık 1.5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Bir süre ilçeye elektrik ve su verilemezken, okullar da sık sık tatil edilmişti. Ancak yaşanan bu olumsuzlukları bazı vatandaşlar keyfe dönüştürdü. Kızaklarını alan vatandaşların kayarak keyifli vakitler geçirdiği görüldü.

Soğuk havaya rağmen vatandaşlar karın keyfini çıkardı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:15 Kaynak: İHA

Tufanbeyli, Adana, Güncel
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