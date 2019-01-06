Son Dakika Haberleri: Karda Kontrolden Çıkan Süt Tankeri Yolu Kapattı

Karda Kontrolden Çıkan Süt Tankeri Yolu Kapattı

1 saat önce

Karda kontrolden çıkan süt tankeri yolu kapattıUŞAK - Uşak'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bir çok kazaya da davetiye çıkardı.

Karda kontrolden çıkan süt tankeri yolu kapattı

UŞAK - Uşak'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bir çok kazaya da davetiye çıkardı. Uşak Üniversitesi üst geçidine çıkmak isteyen bir süt tankeri karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yolu kapattı.
Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 2 SB 885 plakalı süt tankeri Uşak- İzmir karayolu 5. kilometresi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü üst geçidine çıkmak isterken kaydı. Kayan tanker bariyerlerin önünde bulunan kaldırıma çıkarak durabildi. Kendi imkanları ile çıkamayan tanker olay yerin gelen bir iş makinasının yaklaşık 1 saatlik dakikalık müdahalesi ile çekildi.
Olaya görgü tanıklarından olan otobüs şehir içi otobüs şoförü Erdal Ok, "Sabah 07.00'da buradan geçtiğimde orada yokuş yukarı duruyordu, herhalde çıkabilirim diye uğraşırken tankerin kupası kaymış, bariyere çarpmış şu an yol kapalı. Yetkililerin haberi var mı bilmiyorum ama herhalde söylemiştir" dedi.
Tanker yaklaşık bir saat sonra kaldığı yerden kurtarılarak yol ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Kar, Uşak, Sabah, 3. Sayfa
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