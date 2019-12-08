Erzurum'da Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Vali Okay Memiş, "lastik raftingi" yaptı.

Kentteki adrenalin tutkunlarının ilgisini çeken lastik raftinginin tanıtımı amacıyla Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünce, Erzurum Valiliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Havuzbaşı Kent Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, off-road araçları gösteri yaptı. Araçların arkasına takılan 5 metrelik halatlara bağlı lastik ile kar üzerinde rafting yapılırken, kızak ve çuval yarışları gerçekleştirildi.

Lastik raftingi yapan Vali Okay Memiş, herkesi bu etkinliğe katılmaya davet etti.

Memiş: "Kış turizminde daha iyi olacağız"

Erzurum Valisi Okay Memiş, bu tür etkinliklerin kayağa ek olarak desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kış turizminde Erzurum'un Türkiye'de bir numara olduğunu kaydeden Memiş, şunları söyledi:

"Kış turizminde daha iyi olacağız. Eksikliklerimizi gidererek ve bu tür organizasyonları artırarak, 1 milyon turiste yeniden ulaşacağız. Emin adımlarla turizmden daha fazla pay alacağız. Turizm aslında istihdam demek, hem ekonomik hem de sosyokültürel anlamda zenginleşme demek. Biz kış turizminin merkeziyiz ve Anadolu'nun da adeta kilidiyiz. Bin yıllık eserlerin olduğu bir kentiz. Hem kültür turizmi hem de kış turizminde gelişen, değişen ve parlayan bir Erzurum olacak."

Kentin tüm tesisleriyle kış turizmine hazır olduğunu aktaran ve "Bu yıl 1 milyon turist hedefliyoruz." diyen Memiş, "Palandöken Dağı'ndaki pistler yenilendi. Ejder 3200 pistini faaliyete geçirdik. Bu sene Dünya Snowboard Şampiyonası'nın Erzurum'da yapılması planlanıyor. Neredeyse 15 kilometre kesintisiz kayak yapılabilecek pistlerimiz var. Palandöken Dağı'nın dünyada eşi benzeri yok. Havalimanında iniyorsunuz, 10 dakika sonra kayak yapıyorsunuz. Bu, dünyanın hiçbir yerinde yok." ifadelerini kullandı.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise Palandöken'de kayak ve snowboardun yanında, motorlu sporların da olduğunu göstermek istediklerini dile getirdi.

Toptaş, "Çünkü off-road sayesinde yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist ağırlamaktayız. Bunların birçoğu kar safarisi ve lastik raftingi için Erzurum'a gelmektedir. Bunu da ileri taşıyarak, turist sayımızı 10 binden 20 bine çıkaracağız. Hedeflenen 1 milyon turist için katkıda bulunacağız." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.