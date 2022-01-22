Siirt'te karda mahsur kalan 2 çoban ve küçükbaş sürüsü kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve sürüsü, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Ormanlı köyü kırsalında yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü otlatan Şemsettin ve Şahin Akyıldız, yolun kardan kapanması nedeniyle mahsur kalınca ekiplerden yardım istedi.
Bölgeye giden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çobanlar ve sürünün güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.
Sürü, ekiplerin de yardımıyla çobanlar tarafından ahırlara yerleştirildi.
Çobanlar, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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