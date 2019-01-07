Karda Mahsur Kalan 2 Kişiyi Belediye Ekipleri Kurtardı

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle Alaçam ve Yakakent ilçesinde yolda aracında mahsur kalan 2 sürücüyü, belediye ekipleri kurtardı.

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle Alaçam ve Yakakent ilçesinde yolda aracında mahsur kalan 2 sürücüyü, belediye ekipleri kurtardı.





Samsun'da yoğun kar yağışı özellikle yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Alaçam'ın Köseköy Mahallesi'nde aracında mahsur kalan sürücü, büyükşehir belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Belediyeye ait greyder ve dozerlerle, bir saatlik çalışma sonucu yol açılarak sürücüye ulaşıldı.





Yakakent'in Yassıdağ Mahallesi'nde de aracında mahsur kişi de yardım talep etti. Büyükşehir belediye ekipleri, sürücüyü karda mahsur kalmaktan kurtardı. Ayrıca Alaçam'ın Ortaköy Mahallesi'nde rahatsızlanan bir kişi ise iş makinaları yardımıyla yol açılarak paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, yaptığı açıklamada, kırsal kesimlerde karla mücadelenin sürdürüldüğünü ve her türlü olumsuzluğa anında müdahale edildiğini söyledi.





Yoğun kar yağışının özellikle yüksek kesimleri etkisi altına aldığını belirten Şahin, "Ekiplerimiz dün gece itibarıyla adeta seferber edildi. Yoğun mesai harcamaya ise devam ediyoruz. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, sağlık başta olmak üzere herhangi bir şekilde zor durumda olan vatandaşlarımıza anında el uzatılıyor." dedi.

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