Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan 3 Kişiyi Belediye Ekipleri Kurtardı

Karda Mahsur Kalan 3 Kişiyi Belediye Ekipleri Kurtardı

16 dakika önce

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle Salıpazarı ilçesinde yolda araçta mahsur kalan 3 kişiyi belediye ekipleri kurtardı.

Karda Mahsur Kalan 3 Kişiyi Belediye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle Salıpazarı ilçesinde yolda araçta mahsur kalan 3 kişiyi belediye ekipleri kurtardı.

Salıpazarı ilçesi Güzelvatan Mahallesi'nden İstanbul'a gitmek için otomobille hareket eden 3 kardeş, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Kardeşlerden biri cep telefonuyla Büyükşehir Belediyesini arayarak yardım istedi.

Belediyeye ait greyder ve dozerler iki saatlik çalışma sonucu yolu açarak 3 kardeşe ulaştı. Soğuktan etkilenen kardeşler, ilçe devlet hastanesine götürüldü.

İlçenin Konakören Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan 82 yaşındaki bir kişi de 112 Acil Servis ekipleriyle ortak yapılan çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı. Ayrıca Ladik ilçesinde iki özel araç ile bir ticari servis aracı karda mahsur kalmaktan kurtarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kırsal kesimlerde karla mücadelenin sürdürüldüğünü ve her türlü olumsuzluğa anında müdahale edildiğini söyledi.

Yoğun kar yağışının özellikle yüksek kesimleri etkisi altına aldığını belirten Şahin, "Ekiplerimiz dün gece itibarıyla adeta seferber edildi. Yoğun mesai harcamaya ise devam ediyoruz. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, sağlık başta olmak üzere herhangi bir şekilde zor durumda olan vatandaşlarımıza anında el uzatılıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:58 Kaynak: AA

İstanbul, Samsun, Salıpazarı, Kar, Güncel
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