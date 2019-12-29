Karda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Sülek Yaylası'nda ve Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Akseki Alacabel mevkiindeki Sülek Yaylası yolunda, dün akşam saatlerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemeyen Mesut Demir, Mustafa Şahin ve Hüseyin Güçlü, bölgede mahsur kaldı. 3 kişi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinasyonu Yol Şube ekipleri, greyder ve hafif ticari araç ile bölgeye gelip, yaptığı çalışmayla kısa sürede 3 kişiye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Akseki ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu 3 kişi gece saatlerinde kurtarıldı.

İMDADINA BÜYÜKŞEHİR YETİŞTİ

Ayrıca, Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında tipi nedeniyle aracının kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan bir kişi durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri, kendi çabasıyla bulunduğu yerden çıkamayan kişinin yardımına yetişti. Ekipler Alanya- Gazipaşa arasındaki Sahil Yolu 'nun Aydap Mevkiinde taş ve toprakla dolan yolu temizledi. Aynı yoldaki kırılan büzü de değiştirdi. Mahsur kalan kişi, olun temizlenmesiyle kurtarıldı. Ekipler, Gedevet Mahmutseydi grup yolunda da yağış nedeniyle dökülen taş ve toprağı temizleyip ulaşımdaki aksamaları engelledi.

YÜKSEK KESİMLERDE YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Kırsal Alan Ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kuşyuvası ve Taşatan mevkiindeki ulaşımın sağlanması için aralıksız çalışıyor. İki ekiple sürdürülen çalışmalar gece gündüz devam ediyor.