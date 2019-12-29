Karda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Karda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Sülek Yaylası'nda ve Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Karda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Sülek Yaylası'nda ve Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Akseki Alacabel mevkiindeki Sülek Yaylası yolunda, dün akşam saatlerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemeyen Mesut Demir, Mustafa Şahin ve Hüseyin Güçlü, bölgede mahsur kaldı. 3 kişi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinasyonu Yol Şube ekipleri, greyder ve hafif ticari araç ile bölgeye gelip, yaptığı çalışmayla kısa sürede 3 kişiye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Akseki ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu 3 kişi gece saatlerinde kurtarıldı.

İMDADINA BÜYÜKŞEHİR YETİŞTİ

Ayrıca, Alanya'nın İmamlı Mahallesi yaylasında tipi nedeniyle aracının kara saplanmasıyla bölgede mahsur kalan bir kişi durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri, kendi çabasıyla bulunduğu yerden çıkamayan kişinin yardımına yetişti.  Ekipler Alanya- Gazipaşa arasındaki Sahil Yolu'nun Aydap Mevkiinde taş ve toprakla dolan yolu temizledi. Aynı yoldaki kırılan büzü de değiştirdi. Mahsur kalan kişi, olun temizlenmesiyle kurtarıldı.  Ekipler, Gedevet Mahmutseydi grup yolunda da yağış nedeniyle dökülen taş ve toprağı temizleyip ulaşımdaki aksamaları engelledi.

YÜKSEK KESİMLERDE YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı Kırsal Alan Ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kuşyuvası ve Taşatan mevkiindeki ulaşımın sağlanması için aralıksız çalışıyor. İki ekiple sürdürülen çalışmalar gece gündüz devam ediyor.


Akseki, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak
Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller Karaman'ın üç ilçesinde eğitime kar engeli Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi

Son Dakika Haberleri
00:05 Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
00:05 Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı - Son Dakika
00:04 Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği - Son Dakika
00:02 Beylikdüzü'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Aralık 2019 - Son Dakika
21:26 Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 00:07:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karda mahsur kalan 4 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]