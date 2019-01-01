Karda Mahsur Kalan 40 Kişi Kurtarıldı

Muş'ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı.

Muş'ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı.



Muş'ta dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze bağlı Çatak rampasında 15 araçta mahsur kalan 40 vatandaş için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Yoğun kar yağışı, fırtına, tipi ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, karla kaplı yolları açarak mahsur kalan 40 kişiye ulaştı. Ekiplerin yolları açmasına rağmen buzlanma ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Vatandaşların da yardımı ile iteklenen araçlar, Çatak rampasını güçlükle aştı.



Yaklaşık bir saatten beri yolda olduklarını ifade eden vatandaş Bedrettin Bilen, "İl Özel İdare ekipleri geldi ve yol şu anda açık. Alt köylerde yol açık, yalnız tepe köyler şu anda kapalı. Bulunduğumuz noktadan merkeze kadar yol açık, ama arka tarafımızda yollar kapalı" dedi.



Varto'dan Üçsırt köyüne misafir olarak geldiklerini belirten Ayhan Karataş da, "2-3 saattir yoldayız. 6-7 araba burada kaldık. İş makinesi geldi bizim yolumuzu açıyor. İnşallah gideceğiz. Yaklaşık 30-40 kişi mahsur kaldık. Varto'dan buraya misafir geldim. Çok fazla kar yağdığı için dünden beri buradayız. Zincir takmamıza rağmen ilerleyemedik. Allah razı olsun iş makinesinin gelmesiyle gidiyoruz" diye konuştu.



5 saattir yolda olduklarını ve ekiplerin yolu açtığını hatırlatan Burhan Yayalaz ise "Ekip geldi yolu açtı, ama yol buzlu olduğu için bir türlü rampayı çıkamıyoruz. Kar ve tipi yolu kapattı. Ekiplerin yolu açmasına rağmen buz nedeni ile araba çıkmıyor" şeklinde konuştu.



İl Özel İdaresi Operatör şefi Tolga Akaydın da vatandaşların mahsur kaldığı bilgisini almaları üzerine bölgeye geldiklerini söyledi. Ekipler olarak vatandaşların seyrüseferini sağlamak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Akaydın, "Şu anda yollar açık. Vatandaşlarımız rahat ulaşımlarını sağlayabiliyor" dedi. - MUŞ

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