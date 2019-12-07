Karda mahsur kalan 40 orman işçisi kurtarıldı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 40 orman işçisi, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Baskil ilçesinde 40 orman işçisi, gündüz saatlerinde çalışmak için gittikleri Sarıtaş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kar yağışına yakalandı. Yağış etkisini arttırınca işçiler mahsur kaldı. İşçilerin kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yoldaki karı temizleyip bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla işçileri Sakabaşı köyündeki evlerine ulaştırdı.Sakabaşı Köyü Muhtarı Çetin Tekkuş, ormanlık alanda mahsur kalan köy sakinleri için yaptıkları kurtarma çalışmaları nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkürlerini iletti.