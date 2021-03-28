Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı

28.03.2021 14:29
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı, System.String[]

Muş'ta tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Muş'ta tipi ve fırtınada mahsur kalan 45 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı 10 köy ve 22 mezra ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda araçlarıyla tipiye yakalanan vatandaşlar, ekiplerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgede araçlara ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından vatandaşlara ulaşan ekipler, araçları bulunduğu yerden kurtardı. Bölgeye gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üç gün evvel, Üçevler grup köy yolumuzda 3 araç kara saplanmıştı. Araç içerisindeki vatandaşları iş makineleriyle kurtardık ama araçları orada kaldı ve 3 gündür yağış nedeniyle orada bekliyor. Bugün o üç araç ile birlikte köylere giden 7 aracında gideceği yere ulaşmasını sağladık" dedi.

Ilıca köyünden dönerken araçlarının kara saplandığını ve mahsur kaldıklarını ifade eden vatandaşlardan Mustafa Sezgin de, "Yoğun kar, tipi ve fırtına nedeniyle araçlara ulaşılamadı. Bugün il özel idare ekipleri tarafından araçların bulunduğu bölgeye geldik. Yollar açıldı ve araçlar sağlam bir şekilde kurtarıldı" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı

kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karda mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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