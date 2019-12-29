Karda mahsur kalan 5 genci ekipler kurtardı - Son Dakika
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Karda mahsur kalan 5 genci ekipler kurtardı

6 saat önce

road araçlarıyla çıktıkları Kömürsu Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle mahsur gelen 5 kişi, Dodurga Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Karda mahsur kalan 5 genci ekipler kurtardı, System.String[]

road araçlarıyla çıktıkları Kömürsu Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle mahsur gelen 5 kişi, Dodurga Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Bozüyük ilçesinde 5 kişi, off- road araçlarıyla Kömürsu Yaylası'na çıktı. Yoğun kar nedeniyle mahsur kalan gençler, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'ya ulaşarak yardım istedi. Kısa sürede kurtarma ekibi kuran belediye, iş makineleriyle yaylaya çıkarak mahsur kalan 5 gence ulaştı. Araçları yoğun kardan çıkarılan 5 kişi kurtarılarak merkeze getirildi. Kurtarma çalışmalarına katılan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Kömürsu Yaylası gibi yüksek tepelerde yoğun kar olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Gece saatlerinde Kömürsu Yaylası'nda mahsur kalan bir grup genci belediye ekiplerimizce kurtardık. Donma tehlikesi yaşayan gençlerimize giyecek ve yiyecek verdik. Çok şükür sağ salim kurtardık. Araçlarınız ne kadar iyi olursa olsun, lütfen dağlara çıkmayın çok tehlikeli. Her zaman biz olmayabiliriz" dedi.


Selim Tuna, Bozüyük, Dodurga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
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