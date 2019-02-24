Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde piknik yapmak için ormanlık alana giden 5 kişi, karda araçlarının mahsur kaldı.

Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde piknik yapmak için ormanlık alana giden 5 kişi, karda araçlarının mahsur kaldı. İhbar üzerine utfaiyenin müdahalesiyle 5 saat sonra kurtarılan piknikçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, Malkara'ya 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Elmalı Mahallesi'nin 700 rakımlı Kuştepe Mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak üzere bölgeye giden 5 arkadaş, kar ve fırtına nedeniyle bölgeye mahsur kaldı. Kar kalınlığının yer yer 50 santimeye ulaştığı bölgede, otomobilleri kara saplanan 5 kişi, kendi imkanlarıyla kurtulamayınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri saatler süren çalışma sonunda karda mahsur kalan 5 kişiyi, yaklaşık 5 saat sonra bulundukları yerden kurtarıp araçlarına alarak şehir merkezine getirdi. Kurtarılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:50 Kaynak: DHA

Tekirdağ, İtfaiye, Malkara, 3. Sayfa
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