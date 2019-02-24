Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde piknik yapmak için ormanlık alana giden 5 kişi, karda araçlarının mahsur kaldı.
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde piknik yapmak için ormanlık alana giden 5 kişi, karda araçlarının mahsur kaldı. İhbar üzerine utfaiyenin müdahalesiyle 5 saat sonra kurtarılan piknikçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olay, Malkara'ya 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Elmalı
Mahallesi'nin 700 rakımlı Kuştepe Mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak üzere bölgeye giden 5 arkadaş, kar ve fırtına nedeniyle bölgeye mahsur kaldı. Kar
kalınlığının yer yer 50 santimeye ulaştığı bölgede, otomobilleri kara saplanan 5 kişi, kendi imkanlarıyla kurtulamayınca Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye
ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri saatler süren çalışma sonunda karda mahsur kalan 5 kişiyi, yaklaşık 5 saat sonra bulundukları yerden kurtarıp araçlarına alarak şehir merkezine getirdi. Kurtarılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:50 Kaynak: DHA
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