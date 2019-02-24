Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

31 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana piknik yapmaya giden beş kişinin içerisinde olduğu otomobil, kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle kara saplandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu aracı saplandığı yerden çıkardı.

Araç içerisinden çıkarılan beş kişi de itfaiye ekiplerince şehir merkezine getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:42 Kaynak: AA

Elmalı, Malkara, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da Denizin 30 Metre Çekilmesi Vatandaşları Endişelendirdi Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na Seçilmesi Memleketinde Sevinçle Karşılandı

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu Vali Yerlikaya'nın Tatil Tweetini Gören Öğrenciler, Yorumlarıyla Kırdı Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 00:13:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]