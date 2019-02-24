Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
31 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde karda mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Elmalı
Mahallesi'ndeki ormanlık alana piknik yapmaya giden beş kişinin içerisinde olduğu otomobil, kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle kara saplandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu aracı saplandığı yerden çıkardı. Araç
içerisinden çıkarılan beş kişi de itfaiye ekiplerince şehir merkezine getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:42 Kaynak: AA
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