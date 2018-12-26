Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi Jandarma Kurtardı

Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi Jandarma Kurtardı

38 dakika önce

Karda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardıAMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı.

Karda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyü ile Kapaklı mevkisi arasında yoğun kar yağışı nedeniyle 2 araçtaki 5 kişinin mahsur kaldığını bildirmeleri üzerine ekipler seferber oldu. Aşırı yağışa rağmen bölgeye ulaşan jandarma ekipleri 5 vatandaşı araçlarına alarak şehir merkezine götürdü. Kapanan köy yolu Amasya İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:52 Kaynak: İHA

Suluova, Amasya, Kar, Jandarma, 3. Sayfa
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