Karda Mahsur Kalan 5 Kişiyi Jandarma Kurtardı
38 dakika önce
Karda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardıAMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı.
Karda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı
AMASYA - Amasya
'nın Suluova
ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Karaağaç
köyü ile Kapaklı
mevkisi arasında yoğun kar yağışı nedeniyle 2 araçtaki 5 kişinin mahsur kaldığını bildirmeleri üzerine ekipler seferber oldu. Aşırı yağışa rağmen bölgeye ulaşan jandarma ekipleri 5 vatandaşı araçlarına alarak şehir merkezine götürdü. Kapanan köy yolu Amasya İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:52 Kaynak: İHA
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